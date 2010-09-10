Шахматы
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Шахматы
Девочки, кто знает хороший сервис для игры в шахматы онлайн? Хочу научить свою дочку (9 лет) играть, но нужен удобный интерфейс и возможность настраивать сложность. Важно, чтобы можно было играть с компьютером, а не с живыми соперниками, и желательно без регистрации и оплаты.
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