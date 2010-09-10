Шахматы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Шахматы

Сообщение klonik » Вчера, 17:03

Девочки, кто знает хороший сервис для игры в шахматы онлайн? Хочу научить свою дочку (9 лет) играть, но нужен удобный интерфейс и возможность настраивать сложность. Важно, чтобы можно было играть с компьютером, а не с живыми соперниками, и желательно без регистрации и оплаты.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2795
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Шахматы

Сообщение zevc » Вчера, 21:57

Могу поделиться своим опытом! Мы с дочкой (она чуть младше вашей) играем в шахматы онлайн бесплатно. Там очень понятный интерфейс, который даже ребенок освоит за пару минут. Можно выбрать простой уровень для начинающих, а потом постепенно усложнять. Нам нравится, что не нужно скачивать программу или создавать аккаунт. Просто открываете сайт и играете! Дочка уже месяц занимается и виден прогресс.
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