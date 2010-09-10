Образование в Италии
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Образование в Италии
Друзья, хочу посоветоваться насчет образования в сфере кулинарии. Планирую поехать в Италию учиться готовить настоящую пасту, ризотто и другие блюда. Интересует серьезная школа с дипломом, который потом признают в России. Кто-нибудь имел опыт обучения в итальянских кулинарных академиях?
Re: Образование в Италии
Меня обучала международная академия итальянской кухни три года назад и я до сих пор благодарна судьбе за этот опыт. Обучение было интенсивным, но невероятно увлекательным. Преподаватели требовательные, но справедливые. Особенно ценным было то, что нас учили не только готовить, но и понимать философию итальянской кухни. Диплом этой академии действительно признают во многих странах, включая Россию. После окончания я без проблем нашла работу в хорошем ресторане, а сейчас открыла свою кулинарную студию.
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