Сообщение Lionel » Вчера, 22:09

Я недавно решил попробовать себя в торговле акциями, но опыта практически никакого, и мои первые попытки принесли больше разочарований, чем прибыли. Поделитесь, пожалуйста, советами, как грамотно вести торговлю на фондовом рынке и минимизировать риски потерь?