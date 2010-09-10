Работа для студентки
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Работа для студентки
Какая есть несложная в Москве сейчас работа для студентки?
Re: Работа для студентки
Универсальная работа для молодежи это в службе доставки курьером. Я работаю в Яндекс Еда. Доход зависит от часов ежедневных когда я находилась онлайн в приложении. Посчитать прибыль можно на странице https://citycour.ru/calculator Всё совпадаем с моим доходом плюс минус 5 процентов
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