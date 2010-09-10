Работа для студентки

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Работа для студентки

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:24

Какая есть несложная в Москве сейчас работа для студентки?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Работа для студентки

Сообщение Радищева » Сегодня, 10:12

Универсальная работа для молодежи это в службе доставки курьером. Я работаю в Яндекс Еда. Доход зависит от часов ежедневных когда я находилась онлайн в приложении. Посчитать прибыль можно на странице https://citycour.ru/calculator Всё совпадаем с моим доходом плюс минус 5 процентов
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