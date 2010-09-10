Шины

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klonik
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Шины

Сообщение klonik » Сегодня, 12:28

Всем привет! Кто из Могилева, подскажите, где у вас тут можно купить шины на автомобиль? Приехала по работе к вам и пробила сразу два колеса. Правда шины старые уже и по приезду домой хотела покупать уже новые. Но, вот придется у вас тут покупать. Поэтому, если вы знаете хороший магазин с шинами мне подскажите?
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