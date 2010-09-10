Шины

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2802
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Шины

Сообщение klonik » Вчера, 12:28

Всем привет! Кто из Могилева, подскажите, где у вас тут можно купить шины на автомобиль? Приехала по работе к вам и пробила сразу два колеса. Правда шины старые уже и по приезду домой хотела покупать уже новые. Но, вот придется у вас тут покупать. Поэтому, если вы знаете хороший магазин с шинами мне подскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Шины

Сообщение zevc » Вчера, 21:20

Привет, если честно вообще не проблема купить шины в Могилеве. Есть несколько крупных магазинов у нас в городе. Можете даже приобрести в интернет-магазине и вам курьер доставит. Если вы вообще не знаете где купить могу вам посоветовать приобрести шины в интернет-магазине auto-shina. Тут не только большой выбор шин, но и по надежности тут все отлично. На всю продукцию представлены сертификаты и гарантийные обязательства. Быстро и качественно подбирают необходимый товар, доставят в удобные для вас место и время. Поэтому, если вы хотите приобрести шины в Могилеве можете смело обращаться в этот интернет-магазин, уверена тут подберёте для себя подходящие шины.
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