Сообщение klonik » Вчера, 12:28

Всем привет! Кто из Могилева, подскажите, где у вас тут можно купить шины на автомобиль? Приехала по работе к вам и пробила сразу два колеса. Правда шины старые уже и по приезду домой хотела покупать уже новые. Но, вот придется у вас тут покупать. Поэтому, если вы знаете хороший магазин с шинами мне подскажите?