Сообщение klonik » Сегодня, 14:01

Всем привет! Мне кажется, что сейчас все и так знают, что работа с самозанятыми последнее время находится под пристальным вниманием налоговых органов. Скажите, какие вообще есть нюансы в работе, очень мне интересно знать.