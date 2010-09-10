Юридические услуги
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Юридические услуги
Всем привет! Мне кажется, что сейчас все и так знают, что работа с самозанятыми последнее время находится под пристальным вниманием налоговых органов. Скажите, какие вообще есть нюансы в работе, очень мне интересно знать.
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