Юридические услуги

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Юридические услуги

Сообщение klonik » Сегодня, 14:01

Всем привет! Мне кажется, что сейчас все и так знают, что работа с самозанятыми последнее время находится под пристальным вниманием налоговых органов. Скажите, какие вообще есть нюансы в работе, очень мне интересно знать.
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