Топливо

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Топливо

Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

Планируем закупку авиационного керосина на осенне-зимний период, пока мониторим цены и условия. Что-то нам подсказывает, что летом брать не выгодно – если смотреть на стоимость, то летом она выше. Кто разбирается в ценообразовании, это правда так или просто показалось?
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