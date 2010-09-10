Топливо
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Топливо
Планируем закупку авиационного керосина на осенне-зимний период, пока мониторим цены и условия. Что-то нам подсказывает, что летом брать не выгодно – если смотреть на стоимость, то летом она выше. Кто разбирается в ценообразовании, это правда так или просто показалось?
Re: Топливо
Не показалось, тонна керосина авиационного летом реально дороже, потому что спрос. Мы планируем закупки в момент, когда происходит максимальное снижение цены и закупаем у той компании, которая стоимость фиксирует. Например, в прошлом году дождались стоимость в 65 тысяч за литр, сразу на полгода заключили договор на поставку. Цена через месяц уже выросла, но мы брали по старой стоимости.
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