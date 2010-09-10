Сообщение klonik » Вчера, 14:29

Планируем закупку авиационного керосина на осенне-зимний период, пока мониторим цены и условия. Что-то нам подсказывает, что летом брать не выгодно – если смотреть на стоимость, то летом она выше. Кто разбирается в ценообразовании, это правда так или просто показалось?