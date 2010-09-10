Образование за рубежом
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Образование за рубежом
Здравствуйте! Может, вы мне подскажите школу или может быть какой-то ВУЗ есть где можно обучиться MBA за границей? Если кто-то обучался вы мне можете посоветовать, а то хочется получить такое образование. Правда я не знаю, как правильно вообще выбрать программу.
Re: Образование за рубежом
Добрый день, mba за рубежом очень популярна. Но выбрать программу за рубежом на самом деле не так просто, как может это показаться. Нужно вам сначала провести исследование вузов и бизнес-школ, оценку аккредитаций и рейтингов, посмотреть на адаптацию программы под свои цели и интересы. Ну и, мне кажется, немаловажная задача решить финансовые вопросы и возможности финансирования. Дело в том, что обучение за рубежом — это очень хорошо, престижно, качественно. Но, обучение на курсе MBA может быть недешевым. Заранее просчитайте стоимость обучения, расходы на проживание и другие траты, связанные с вашим пребыванием за границей. Изучите возможности финансовой поддержки, стипендий, грантов, чтобы сделать обучение доступным для вас.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей