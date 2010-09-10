Сообщение klonik » Вчера, 16:25

Здравствуйте! Может, вы мне подскажите школу или может быть какой-то ВУЗ есть где можно обучиться MBA за границей? Если кто-то обучался вы мне можете посоветовать, а то хочется получить такое образование. Правда я не знаю, как правильно вообще выбрать программу.