Образование за рубежом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2806
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Образование за рубежом

Сообщение klonik » 28 июл 2025, 16:25

Здравствуйте! Может, вы мне подскажите школу или может быть какой-то ВУЗ есть где можно обучиться MBA за границей? Если кто-то обучался вы мне можете посоветовать, а то хочется получить такое образование. Правда я не знаю, как правильно вообще выбрать программу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2803
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Образование за рубежом

Сообщение zevc » 28 июл 2025, 21:49

Добрый день, mba за рубежом очень популярна. Но выбрать программу за рубежом на самом деле не так просто, как может это показаться. Нужно вам сначала провести исследование вузов и бизнес-школ, оценку аккредитаций и рейтингов, посмотреть на адаптацию программы под свои цели и интересы. Ну и, мне кажется, немаловажная задача решить финансовые вопросы и возможности финансирования. Дело в том, что обучение за рубежом — это очень хорошо, престижно, качественно. Но, обучение на курсе MBA может быть недешевым. Заранее просчитайте стоимость обучения, расходы на проживание и другие траты, связанные с вашим пребыванием за границей. Изучите возможности финансовой поддержки, стипендий, грантов, чтобы сделать обучение доступным для вас.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Образование за рубежом

Сообщение Anthonn » Сегодня, 11:07

Для украинцев, стремящихся к европейскому образованию, Чехия – отличный вариант. Там можно бесплатно учиться на чешском языке, поступив на бюджет. Организация ОЦА в Праге https://oca-praga.cz/blog/obrazovanie-i ... kraintsev/ оказывает поддержку украинским абитуриентам и предлагает курсы чешского. Это поможет абитуриенту быстрее адаптироваться и получить желаемое образование за рубежом.
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