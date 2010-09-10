Образование за рубежом
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Образование за рубежом
Хочу своего ребенка отправить на обучение в бординговую школу. Мне очень хочется, чтобы ребенок у меня получил таким образом образование. Опыта, конечно, у меня нет, поэтому хотелось бы узнать у людей, которые кто имел опыт. Что нужно для поступления в бординговую школу ребенку?
Re: Образование за рубежом
Привет, бординговые школы за рубежом очень востребованы и образование очень хорошо цениться. На самом деле очень много школ в разных странах есть и условия поступления соответственно тоже разные. Поэтому вам нужно узнавать в каждой школе конкретно. В любом случае вам необходимо будут сертификаты — некоторые бординги требуют документов, подтверждающих уровень владения языком (TOEFL, IELTS, Duolingo English Test). Нужна будет виза — для оформления обычно требуются подтверждения о зачислении и финансовые документы, гарантирующие оплату обучения и проживания. Переезд и адаптация — поступление в бординг означает решение ряда организационных, образовательных, бытовых и иных вопросов. Важно заранее изучить культуру и традиции страны, чтобы упростить адаптацию.
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