Сообщение klonik » Вчера, 16:43

Хочу своего ребенка отправить на обучение в бординговую школу. Мне очень хочется, чтобы ребенок у меня получил таким образом образование. Опыта, конечно, у меня нет, поэтому хотелось бы узнать у людей, которые кто имел опыт. Что нужно для поступления в бординговую школу ребенку?