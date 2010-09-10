Образование за рубежом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2806
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Образование за рубежом

Сообщение klonik » 28 июл 2025, 16:43

Хочу своего ребенка отправить на обучение в бординговую школу. Мне очень хочется, чтобы ребенок у меня получил таким образом образование. Опыта, конечно, у меня нет, поэтому хотелось бы узнать у людей, которые кто имел опыт. Что нужно для поступления в бординговую школу ребенку?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2803
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Образование за рубежом

Сообщение zevc » 28 июл 2025, 21:56

Привет, бординговые школы за рубежом очень востребованы и образование очень хорошо цениться. На самом деле очень много школ в разных странах есть и условия поступления соответственно тоже разные. Поэтому вам нужно узнавать в каждой школе конкретно. В любом случае вам необходимо будут сертификаты — некоторые бординги требуют документов, подтверждающих уровень владения языком (TOEFL, IELTS, Duolingo English Test). Нужна будет виза — для оформления обычно требуются подтверждения о зачислении и финансовые документы, гарантирующие оплату обучения и проживания. Переезд и адаптация — поступление в бординг означает решение ряда организационных, образовательных, бытовых и иных вопросов. Важно заранее изучить культуру и традиции страны, чтобы упростить адаптацию.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Образование за рубежом

Сообщение Anthonn » Сегодня, 11:13

В Чехии абитуриенты имеют замечательный шанс учиться в государственных университетах без оплаты, при условии обучения на чешском языке. Если вы обдумываете возможность получения европейского образования для вашего ребёнка, это предложение заслуживает внимания. Компания ОЦА в Праге https://oca-praga.cz/blog/obuchenie-v-c ... -i-minusy/ оказывает специализированную поддержку, желающим поступить в чешские высшие учебные заведения, и предлагает языковые курсы для подготовки к поступлению.
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