Луки и арбалеты в Беларуси
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Луки и арбалеты в Беларуси
Добрый день! Последнее время увлеклась стрельбой из лука и арбалета. Даже на курсы специальные пошла, уж очень захватывающе и интересно. Сейчас постоянно беру оружие в аренду и выходит очень накладно. Может, в Беларуси есть специализированные магазин, где можно приобрести? Подскажите?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей