Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

Добрый день! Последнее время увлеклась стрельбой из лука и арбалета. Даже на курсы специальные пошла, уж очень захватывающе и интересно. Сейчас постоянно беру оружие в аренду и выходит очень накладно. Может, в Беларуси есть специализированные магазин, где можно приобрести? Подскажите?