Луки и арбалеты в Беларуси

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zevc
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Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Луки и арбалеты в Беларуси

Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

Добрый день! Последнее время увлеклась стрельбой из лука и арбалета. Даже на курсы специальные пошла, уж очень захватывающе и интересно. Сейчас постоянно беру оружие в аренду и выходит очень накладно. Может, в Беларуси есть специализированные магазин, где можно приобрести? Подскажите?
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