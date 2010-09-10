Луки и арбалеты в Беларуси

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2803
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Луки и арбалеты в Беларуси

Сообщение zevc » Вчера, 11:17

Добрый день! Последнее время увлеклась стрельбой из лука и арбалета. Даже на курсы специальные пошла, уж очень захватывающе и интересно. Сейчас постоянно беру оружие в аренду и выходит очень накладно. Может, в Беларуси есть специализированные магазин, где можно приобрести? Подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2805
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Луки и арбалеты в Беларуси

Сообщение klonik » Вчера, 18:58

Здравствуйте, я тоже увлекаюсь стрельбой из такого оружия. А вы в какой клуб ходите заниматься? А луки и арбалеты в Беларуси в большом ассортименте представлены в интернет-магазине «Барс». Очень большой выбор, да и цены я бы не сказала, что сильно кусаются. Можно подобрать под свою финансовую возможность мне кажется. Тем более в этом интернет-магазине есть очень опытные специалисты, которые проконсультируют и самое главное помогут с выбором. В общем, если вы хотите приобрести хорошего качества оружие рекомендую вам обратиться в этот интернет-магазин, уверена вы сможете тут для себя подобрать либо лук, либо арбалет.
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