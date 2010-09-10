Топливо
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Топливо
Если честно, я вообще не понимаю почему сейчас так сложно стало купить керосин и тем более оптом. Если вы знаете компанию в Москве, которая реализует керосин оптом подскажите мне ее. Мне нужно для отопления ангара и думаю, что уже пора закупиться.
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