Топливо

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2803
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Топливо

Сообщение zevc » Вчера, 15:40

Если честно, я вообще не понимаю почему сейчас так сложно стало купить керосин и тем более оптом. Если вы знаете компанию в Москве, которая реализует керосин оптом подскажите мне ее. Мне нужно для отопления ангара и думаю, что уже пора закупиться.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2805
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Топливо

Сообщение klonik » Вчера, 19:42

Мы тоже закупаем керосин для отопления и правда немногие компании даже в Москве предлагают такое топливо, да еще и оптом. Если вам нужно вы можете купить керосин оптом в компании «Мос-Ойл». Мы несколько лет уже подряд покупаем тут топливо и очень довольны сотрудничеством. Нам еще как постоянным клиентам делают скидку, что очень приятно на самом деле. Я вам рекомендую тоже обратиться к ним, потому что керосин у них по качеству хороший. Да и по сравнению с другими компаниями более-менее адекватная цена. В общем, заказывайте у них, потому что вы в Москве вряд ли где-то сможете еще найти по такой цене и такого качества топливо.
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