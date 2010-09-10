Складчина

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2803
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Складчина

Сообщение zevc » 50 минут назад

Я слышала, что есть возможность приобрести образовательный курс или семинар как-то в складчину. Если честно, впервые о таком слышу, но мне бы очень хотелось все-таки узнать об этом подробнее. Буду рада, если вы мне подскажите ресурс, где предлагают совместные покупки курса.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей