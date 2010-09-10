Складчина
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Складчина
Я слышала, что есть возможность приобрести образовательный курс или семинар как-то в складчину. Если честно, впервые о таком слышу, но мне бы очень хотелось все-таки узнать об этом подробнее. Буду рада, если вы мне подскажите ресурс, где предлагают совместные покупки курса.
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