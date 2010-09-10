Складчина

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2803
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Складчина

Сообщение zevc » Вчера, 16:15

Я слышала, что есть возможность приобрести образовательный курс или семинар как-то в складчину. Если честно, впервые о таком слышу, но мне бы очень хотелось все-таки узнать об этом подробнее. Буду рада, если вы мне подскажите ресурс, где предлагают совместные покупки курса.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2805
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Складчина

Сообщение klonik » Вчера, 21:07

Всего скорее вы наверно имеете в виду интернет-ресурс Складчина. Потому что как раз на нем получается совместно приобрести курс, семинар или тренинг. Один из участников сайта создаёт «складчину», указывает название курса например и его стоимость. Другие участники читают описание и записываются на обучение. Стоимость падает с каждым новым «складчиком», то есть с каждым заинтересованным человеком. Как только цена становится достаточно низкой, в складчине появляется организатор, начинается сбор взносов. Взнос автоматически списывается с баланса участника, если он предварительно пополнил его со своего электронного кошелька или банковской карты. На самом деле это очень удобно, и я вам рекомендую такой способ попробовать. Многие так получили новое образование, ведь очень удобно на самом деле.
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