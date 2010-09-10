Кухня
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Кухня
Задумалась о ремонте кухни в своей квартире, хочется что-то современное и функциональное. Мы с мужем любим готовить, поэтому важно, чтобы всё было удобно расположено. Подскажите, где в Волгограде можно найти хорошие кухни с разумным соотношением цены и качества? Может, у кого-то есть положительный опыт?
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