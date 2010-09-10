Кухня

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2806
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кухня

Сообщение klonik » Вчера, 18:32

Задумалась о ремонте кухни в своей квартире, хочется что-то современное и функциональное. Мы с мужем любим готовить, поэтому важно, чтобы всё было удобно расположено. Подскажите, где в Волгограде можно найти хорошие кухни с разумным соотношением цены и качества? Может, у кого-то есть положительный опыт?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кухня

Сообщение zevc » Вчера, 22:20

Привет! Когда мы с семьей делали ремонт, я долго искала идеальный вариант и в итоге заказала кухни Волгоград в компании, о которой ни разу не пожалела. Там отличный выбор стилей – от классики до минимализма, можно выбрать готовое решение или заказать по индивидуальному проекту. Качество сборки на высоте, материалы прочные, а фурнитура работает как часы уже третий год. Очень понравился сервис и то, что кухню доставили точно в срок!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей