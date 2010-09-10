Сообщение klonik » Вчера, 18:32

Задумалась о ремонте кухни в своей квартире, хочется что-то современное и функциональное. Мы с мужем любим готовить, поэтому важно, чтобы всё было удобно расположено. Подскажите, где в Волгограде можно найти хорошие кухни с разумным соотношением цены и качества? Может, у кого-то есть положительный опыт?