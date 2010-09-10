Подскажите
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Подскажите
Подскажите, где можно приобрести натуральный камень по разумной цене? Смотрю в известных компаниях, но что-то за последнее время ценник очень сильно подорожал. Может, вы знаете, где можно купить, например оникс по доступной цене? В общем, подскажите, если знаете кто продает?
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