Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2812
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 16:41

Подскажите, где можно приобрести натуральный камень по разумной цене? Смотрю в известных компаниях, но что-то за последнее время ценник очень сильно подорожал. Может, вы знаете, где можно купить, например оникс по доступной цене? В общем, подскажите, если знаете кто продает?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:21

Посмотрите тут https://mercurystone.it . У них могут быть очень выгодные цены на некоторые камни, нужно следить. Потому что скидки и акции в этой компании постоянно меняются и, если следить нужный камень вообще можно купить очень выгодно. Самое главное, что камень компания поставляет из разных стран. Следовательно, и стоимость тоже будет у них разная. Я вам рекомендую связаться даже с менеджером компании, чтобы уточнить все условия сотрудничества. Потому что компания работает уже давно и предлагает хорошие условия. Еще хочу отметить, что у них на остатки на складе вообще чуть ли не 50% скидки бывают. Но, опять же это нужно все узнавать и мониторить. А так, отличная на самом деле компания и претензий к качеству и обслуживанию нет.
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