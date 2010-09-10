Подскажите
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Подскажите
Подскажите, где можно приобрести натуральный камень по разумной цене? Смотрю в известных компаниях, но что-то за последнее время ценник очень сильно подорожал. Может, вы знаете, где можно купить, например оникс по доступной цене? В общем, подскажите, если знаете кто продает?
Re: Подскажите
Посмотрите тут https://mercurystone.it . У них могут быть очень выгодные цены на некоторые камни, нужно следить. Потому что скидки и акции в этой компании постоянно меняются и, если следить нужный камень вообще можно купить очень выгодно. Самое главное, что камень компания поставляет из разных стран. Следовательно, и стоимость тоже будет у них разная. Я вам рекомендую связаться даже с менеджером компании, чтобы уточнить все условия сотрудничества. Потому что компания работает уже давно и предлагает хорошие условия. Еще хочу отметить, что у них на остатки на складе вообще чуть ли не 50% скидки бывают. Но, опять же это нужно все узнавать и мониторить. А так, отличная на самом деле компания и претензий к качеству и обслуживанию нет.
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