Пляжные шляпы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2811
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Пляжные шляпы

Сообщение klonik » Сегодня, 17:03

Девочки, привет! У меня есть небольшой магазинчик и последнее время покупатели спрашивают пляжные шляпы. Вот хочу заказать где-нибудь оптом, правда не знаю ни одного поставщика. Если вы знаете, где можно оптом купить подскажите?
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