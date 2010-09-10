Пляжные шляпы
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Пляжные шляпы
Девочки, привет! У меня есть небольшой магазинчик и последнее время покупатели спрашивают пляжные шляпы. Вот хочу заказать где-нибудь оптом, правда не знаю ни одного поставщика. Если вы знаете, где можно оптом купить подскажите?
Re: Пляжные шляпы
Привет, пляжные шляпы оптом купить вы можете в магазине OPT HAT. По крайней мере в Украине у нас тут многие заказывают головные уборы в этом магазине. Если вы не знаете, то данный магазин является официальным представителем брендов Yuan Meng и Angel, поставляет товары без посредников. В ассортименте магазина — женские головные уборы, мужские шляпы и капитанки, детские головные уборы и другая продукция. При чем все хорошего качества и по разумной цене, что немаловажно. Поэтому если вы хотите заказывать пляжные шляпы я вам смело рекомендую это сделать в этом магазине. Потому что лучше, мне кажется, поставщика вы вряд ли найдете.
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