Сообщение klonik » Вчера, 17:03

Девочки, привет! У меня есть небольшой магазинчик и последнее время покупатели спрашивают пляжные шляпы. Вот хочу заказать где-нибудь оптом, правда не знаю ни одного поставщика. Если вы знаете, где можно оптом купить подскажите?