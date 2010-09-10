Гид по Риму
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Гид по Риму
Девочки, собираюсь в Рим на неделю и хочу максимально погрузиться в историю и искусство. Слышала, что в Ватикане огромные очереди и без гида сложно разобраться во всех этих произведениях искусства. Стоит ли брать индивидуальную экскурсию или лучше групповую? Что посоветуете?
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