Гид по Риму

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2812
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гид по Риму

Сообщение klonik » Вчера, 17:08

Девочки, собираюсь в Рим на неделю и хочу максимально погрузиться в историю и искусство. Слышала, что в Ватикане огромные очереди и без гида сложно разобраться во всех этих произведениях искусства. Стоит ли брать индивидуальную экскурсию или лучше групповую? Что посоветуете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гид по Риму

Сообщение zevc » Вчера, 21:55

Однозначно бери индивидуальную экскурсию! Мы с мужем были в Риме месяц назад и заказали тур с русскоговорящим гидом по Ватикану. Разница колоссальная – никакого шума, можно задавать любые вопросы, и главное – гид подстраивается под ваш темп и интересы. Особенно рекомендую искусствоведа Евгению, у неё потрясающие знания и подход. Посмотри программы экскурсий на https://romartgid.ru , там есть разные варианты по длительности и маршрутам.
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