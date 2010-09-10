Гид по Риму
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Гид по Риму
Девочки, собираюсь в Рим на неделю и хочу максимально погрузиться в историю и искусство. Слышала, что в Ватикане огромные очереди и без гида сложно разобраться во всех этих произведениях искусства. Стоит ли брать индивидуальную экскурсию или лучше групповую? Что посоветуете?
Re: Гид по Риму
Однозначно бери индивидуальную экскурсию! Мы с мужем были в Риме месяц назад и заказали тур с русскоговорящим гидом по Ватикану. Разница колоссальная – никакого шума, можно задавать любые вопросы, и главное – гид подстраивается под ваш темп и интересы. Особенно рекомендую искусствоведа Евгению, у неё потрясающие знания и подход. Посмотри программы экскурсий на https://romartgid.ru , там есть разные варианты по длительности и маршрутам.
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