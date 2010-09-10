Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2811
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:21

Говорят, что компания ULS ASIA предлагает грузоподъемное оборудование хорошего качества и недорого. Может, вы мне подскажите какие вообще краны есть у этой компании? Насколько я знаю, это одна из немногих компаний в Казахстане, которая предлагает еще монтаж такого оборудования.
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