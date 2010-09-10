Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Говорят, что компания ULS ASIA предлагает грузоподъемное оборудование хорошего качества и недорого. Может, вы мне подскажите какие вообще краны есть у этой компании? Насколько я знаю, это одна из немногих компаний в Казахстане, которая предлагает еще монтаж такого оборудования.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя