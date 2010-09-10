Подскажите
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Подскажите
Говорят, что компания ULS ASIA предлагает грузоподъемное оборудование хорошего качества и недорого. Может, вы мне подскажите какие вообще краны есть у этой компании? Насколько я знаю, это одна из немногих компаний в Казахстане, которая предлагает еще монтаж такого оборудования.
Re: Подскажите
Да, компания поставляет, а также еще и производит монтаж грузоподъемного оборудования в Казахстане. Так-то условия сотрудничества у нее неплохие, вы в этом сами можете убедиться на официальном сайте компании https://uls.asia . А так, данная компания предлагает мостовые краны. Они могут быть однобалочные и двухбалочные модели с различной грузоподъёмностью. Например, мостовой кран 10 тонн или мостовой кран 16 тонн. Есть также и другие варианты. Козловые краны: однобалочные, двухбалочные и полукозловые модели с разной грузоподъёмностью. Есть контейнерный козловой кран для подъёма 20, 40 и 45-футовых контейнеров. Консольные краны: стационарные, консольные поворотные настенные, передвижные настенные и другие. Если вы обратитесь к представителю, сможете сами подробней узнать.
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