Сообщение klonik » Вчера, 17:21

Говорят, что компания ULS ASIA предлагает грузоподъемное оборудование хорошего качества и недорого. Может, вы мне подскажите какие вообще краны есть у этой компании? Насколько я знаю, это одна из немногих компаний в Казахстане, которая предлагает еще монтаж такого оборудования.