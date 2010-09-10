Кейтеринг
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Кейтеринг
Всем привет! Порекомендуйте мне компанию, которая занимается организацией военных праздников в Москве? Нашла несколько компаний и вот в какую лучше обратиться? Может, вы куда-то сами обращались и вас все устроило?
Re: Кейтеринг
Привет, я обращалась в праздничный сервис «Товарищ Полковник» https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j ... dnichestvo для организации праздника в военном стиле для детей и взрослых. Очень понравилось на самом деле как проходит обслуживание в этой компании. По крайней мере в этой компании есть специальные цены на комплексное обслуживание серии мероприятий, приоритетное бронирование дат в календаре событий, разработка фирменных элементов программы под ваш бренд. Также мне очень понравилось, что есть гибкая система оплаты с возможностью рассрочки платежей. Бесплатное хранение и транспортировка тематического реквизита между мероприятиями. Поэтому обращайтесь в эту компанию, думаю вы лучше в Москве сейчас вряд ли найдете компанию по организации военных праздников.
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