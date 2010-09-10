Сообщение klonik » Вчера, 21:07

Всем привет! Порекомендуйте мне компанию, которая занимается организацией военных праздников в Москве? Нашла несколько компаний и вот в какую лучше обратиться? Может, вы куда-то сами обращались и вас все устроило?