Подскажите
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Подскажите
Ребят, добрый день! Что можете посоветовать для употребления во время снижения работоспособности, быстрой утомляемости? Энергетики даже не помогают. Помогите!
Re: Подскажите
Добрый день! Попробуйте пропить препарат проспекта. Он отлично справляется с такими симптомами. Единственное, пару-тройку дней не рекомендуется водить автомобиль, так как может снизиться концентрация внимания. Ну вы на сайте prospekta.ru можете больше почитать о нём. А вот энергетики – не выход! Только лишняя нагрузка на сердце. Не болейте!
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