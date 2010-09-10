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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2812 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:19 Ребят, добрый день! Что можете посоветовать для употребления во время снижения работоспособности, быстрой утомляемости? Энергетики даже не помогают. Помогите! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2814 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:21 Добрый день! Попробуйте пропить препарат проспекта. Он отлично справляется с такими симптомами. Единственное, пару-тройку дней не рекомендуется водить автомобиль, так как может снизиться концентрация внимания. Ну вы на сайте prospekta.ru можете больше почитать о нём. А вот энергетики – не выход! Только лишняя нагрузка на сердце. Не болейте! Вернуться к началу

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