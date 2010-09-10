Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2812
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:19

Ребят, добрый день! Что можете посоветовать для употребления во время снижения работоспособности, быстрой утомляемости? Энергетики даже не помогают. Помогите!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2814
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:21

Добрый день! Попробуйте пропить препарат проспекта. Он отлично справляется с такими симптомами. Единственное, пару-тройку дней не рекомендуется водить автомобиль, так как может снизиться концентрация внимания. Ну вы на сайте prospekta.ru можете больше почитать о нём. А вот энергетики – не выход! Только лишняя нагрузка на сердце. Не болейте!
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