Сообщение zevc » Сегодня, 14:29

Всем привет! Что это за лекарственный препарат «Ренгалин»? Может быть, кто-нибудь из вас принимал его, и вы мне можете сказать про схему лечения, а также как по эффективности этот препарат? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию по теме.