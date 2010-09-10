Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Что это за лекарственный препарат «Ренгалин»? Может быть, кто-нибудь из вас принимал его, и вы мне можете сказать про схему лечения, а также как по эффективности этот препарат? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию по теме.
Re: Подскажите
Привет, про лекарственный препарат «Ренгалин» от кашля вы можете подробней узнать на сайте. У препарата есть официальный сайт, где написана вся информация про лекарственный препарат. Я вам могу сказать, что лекарственный препарат выпускается в 2х формах. То есть для детей и взрослых. Таблетки для рассасывания для взрослых, а также и раствор для приема внутрь деткам. Мне очень нравится, таблетки от кашля не нужно запивать водой и самое главное можно принять в любом месте. Даже в общественном транспорте во время пути на работу или домой. У меня есть всегда такой препарат в аптечке дома, считаю, что он обязательно нужен. Так как помогает избавляться от сухого и мокрого кашля.
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