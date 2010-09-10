Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2815
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Сообщение klonik » Вчера, 21:47

Девочки, привет! Посоветуйте, где мне можно заказать средства индивидуальной защиты хорошего качества? Несколько раз покупала и качество не очень. Может, в Беларуси есть какой-нибудь специализированный магазин, где можно приобрести средства индивидуальной защиты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Сообщение zevc » Вчера, 23:37

Привет, посмотрите средства индивидуальной защиты (СИЗ) в компании «Спецлидер». Потому что компания работает очень давно уже и предлагает хорошего качества спецодежду. Тем более вы сами как работник должны понимать, что СИЗ должен обеспечивать безопасность труда и подходить работникам в соответствии с полом, ростом, размером, условиями и характером выполняемой работы. Отвечать установленным законодательством требованиям безопасности — это подтверждается декларацией или сертификатом соответствия. Сохранять свойства при стирке, химчистке, обеззараживании. Иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. Быть маркированными — если изделия не соответствуют маркировке, их запрещено выдавать работникам. В этой компании по крайней мере все отлично с этим, поэтому смело обращайтесь.
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