Сообщение klonik » Вчера, 21:47

Девочки, привет! Посоветуйте, где мне можно заказать средства индивидуальной защиты хорошего качества? Несколько раз покупала и качество не очень. Может, в Беларуси есть какой-нибудь специализированный магазин, где можно приобрести средства индивидуальной защиты?