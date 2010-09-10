Вентилятор

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Вентилятор

Сообщение Радищева » Сегодня, 13:51

Сколько стоит бюджетный комнатный вентилятор? От жары уже просто спасения нет никакого.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Вентилятор

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 16:47

Мы для квартиры купили себе за 4990 напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Fan в интернет-магазине https://store.moscow/. Доверились проверенному годами брэнду и не пожалели. Работает тихо и экономно в плане потребления электроэнергии. У него большая крыльчатка с широкими лопастями
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