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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 131 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Вентилятор Цитата Сообщение Радищева » Сегодня, 13:51 Сколько стоит бюджетный комнатный вентилятор? От жары уже просто спасения нет никакого. Вернуться к началу

Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 140 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: Вентилятор Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 16:47 Мы для квартиры купили себе за 4990 напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Fan в интернет-магазине https://store.moscow/ . Доверились проверенному годами брэнду и не пожалели. Работает тихо и экономно в плане потребления электроэнергии. У него большая крыльчатка с широкими лопастями Вернуться к началу

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