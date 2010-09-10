Вентилятор
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Вентилятор
Сколько стоит бюджетный комнатный вентилятор? От жары уже просто спасения нет никакого.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Вентилятор
Мы для квартиры купили себе за 4990 напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Fan в интернет-магазине https://store.moscow/. Доверились проверенному годами брэнду и не пожалели. Работает тихо и экономно в плане потребления электроэнергии. У него большая крыльчатка с широкими лопастями
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