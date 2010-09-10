Сообщение zevc » 23 минуты назад

После последнего обновления Google наш сайт автосервиса потерял 80% органического трафика. SEO-специалисты утверждают, что это временно и нужно просто ждать. Но клиенты уходят к конкурентам, прибыль почти в ноль ушла. Что это может быть и как с этим бороться?