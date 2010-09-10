Маркетинговое агентство

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2816
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Маркетинговое агентство

Сообщение zevc » 23 минуты назад

После последнего обновления Google наш сайт автосервиса потерял 80% органического трафика. SEO-специалисты утверждают, что это временно и нужно просто ждать. Но клиенты уходят к конкурентам, прибыль почти в ноль ушла. Что это может быть и как с этим бороться?
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