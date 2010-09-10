Маркетинговое агентство

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Маркетинговое агентство

Сообщение zevc » Сегодня, 14:10

После последнего обновления Google наш сайт автосервиса потерял 80% органического трафика. SEO-специалисты утверждают, что это временно и нужно просто ждать. Но клиенты уходят к конкурентам, прибыль почти в ноль ушла. Что это может быть и как с этим бороться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2820
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Маркетинговое агентство

Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Видимо, ваш сайт попал под внешний фильтр, нужно проводить реабилитацию. Чтобы время не терять, рекомендую работать через маркетинговое агентство, у которого есть опыт в подобных делах. Смысл в том, чтобы сейчас быстро найти все мусорные бэклинки, проверить все ссылки внешние, плюс нужно будет поработать над мета-описаниями. За три недели можно вернуться на прежние позиции, если все делать разом.
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