Сообщение zevc » 16 минут назад

Всем привет! Скажите, какие характеристики имеют трубы AntiFire? Может быть кто-то домой, в офис или на производство их устанавливал? Буду вам очень признательна если вы расскажите о характеристиках. Потому что тоже хотим установить в скором времени противопожарную систему, и они понадобятся нам.