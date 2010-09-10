Трубы AntiFire

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zevc
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Сообщения: 2816
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Трубы AntiFire

Сообщение zevc » 16 минут назад

Всем привет! Скажите, какие характеристики имеют трубы AntiFire? Может быть кто-то домой, в офис или на производство их устанавливал? Буду вам очень признательна если вы расскажите о характеристиках. Потому что тоже хотим установить в скором времени противопожарную систему, и они понадобятся нам.
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