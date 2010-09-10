Трубы AntiFire
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Трубы AntiFire
Всем привет! Скажите, какие характеристики имеют трубы AntiFire? Может быть кто-то домой, в офис или на производство их устанавливал? Буду вам очень признательна если вы расскажите о характеристиках. Потому что тоже хотим установить в скором времени противопожарную систему, и они понадобятся нам.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя