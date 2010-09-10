Трубы AntiFire

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Трубы AntiFire

Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Всем привет! Скажите, какие характеристики имеют трубы AntiFire? Может быть кто-то домой, в офис или на производство их устанавливал? Буду вам очень признательна если вы расскажите о характеристиках. Потому что тоже хотим установить в скором времени противопожарную систему, и они понадобятся нам.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2820
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Трубы AntiFire

Сообщение klonik » Сегодня, 16:45

Привет, трубы AntiFire обладают огнестойкостью класс B1 (трудновоспламеняемые материалы), отсутствие токсичных выделений при нагреве. Поэтому и используются они для систем пожаротушения. У них температурная устойчивость до 95°C. Обладают хорошей долговечностью, срок службы более 50 лет благодаря устойчивости к коррозии, химическим воздействиям и гидроударам. При чем они еще имеют и очень хорошую устойчивость к замерзанию. Трубы выдерживают замораживание воды без деформации, в отличие от стальных аналогов. Так что очень хорошие трубы и если вы хотите использовать для систем пожаротушения, то это я считаю на самом деле отличный вариант. В общем, сами по себе трубы такие очень даже хорошие и не такие дорогие.
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