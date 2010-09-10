Монтаж систем вентиляции

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2816
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Монтаж систем вентиляции

Сообщение zevc » 10 минут назад

К кому стоит обратиться для монтажа вентиляции в кафе? Нашли отличное помещение на первом этаже, нашли мастеров по отделке, но сначала нужно решить вопрос с вентиляцией. Отделочники предлагают поставить сами, но нет доверия – кажется, что это сильно сложно.
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