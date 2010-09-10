Сообщение zevc » Сегодня, 14:22

К кому стоит обратиться для монтажа вентиляции в кафе? Нашли отличное помещение на первом этаже, нашли мастеров по отделке, но сначала нужно решить вопрос с вентиляцией. Отделочники предлагают поставить сами, но нет доверия – кажется, что это сильно сложно.