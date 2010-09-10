Монтаж систем вентиляции
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Монтаж систем вентиляции
К кому стоит обратиться для монтажа вентиляции в кафе? Нашли отличное помещение на первом этаже, нашли мастеров по отделке, но сначала нужно решить вопрос с вентиляцией. Отделочники предлагают поставить сами, но нет доверия – кажется, что это сильно сложно.
Re: Монтаж систем вентиляции
Не то чтобы это сильно сложно было, но в целом монтаж систем вентиляции требует опыта и расчетов. Для каждого кафе – и не только кафе, - система подбирается индивидуально, с учетом особенностей работы и расположения оборудования. Плюс нужно понимать, что при проверке будут спрашивать техпаспорт на вентиляцию. Это может выдать только компания, которая монтажом занимается, а не частник.
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