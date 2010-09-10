Монтаж систем вентиляции

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Монтаж систем вентиляции

Сообщение zevc » Сегодня, 14:22

К кому стоит обратиться для монтажа вентиляции в кафе? Нашли отличное помещение на первом этаже, нашли мастеров по отделке, но сначала нужно решить вопрос с вентиляцией. Отделочники предлагают поставить сами, но нет доверия – кажется, что это сильно сложно.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2820
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Монтаж систем вентиляции

Сообщение klonik » 57 минут назад

Не то чтобы это сильно сложно было, но в целом монтаж систем вентиляции требует опыта и расчетов. Для каждого кафе – и не только кафе, - система подбирается индивидуально, с учетом особенностей работы и расположения оборудования. Плюс нужно понимать, что при проверке будут спрашивать техпаспорт на вентиляцию. Это может выдать только компания, которая монтажом занимается, а не частник.
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