Нужна сиделка
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Нужна сиделка
Кто нанимал сиделку для лежачего больного, в какую сумму вам обходились сутки/месяц? У нас сейчас очень сложная ситуация, срочно нужна сиделка для парализованной бабушки. Активно смотрим предложения, но цены космос, мы такое просто не потянем.
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