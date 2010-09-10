Нужна сиделка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нужна сиделка

Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Кто нанимал сиделку для лежачего больного, в какую сумму вам обходились сутки/месяц? У нас сейчас очень сложная ситуация, срочно нужна сиделка для парализованной бабушки. Активно смотрим предложения, но цены космос, мы такое просто не потянем.
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