Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Кто нанимал сиделку для лежачего больного, в какую сумму вам обходились сутки/месяц? У нас сейчас очень сложная ситуация, срочно нужна сиделка для парализованной бабушки. Активно смотрим предложения, но цены космос, мы такое просто не потянем.