Нужна сиделка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нужна сиделка

Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Кто нанимал сиделку для лежачего больного, в какую сумму вам обходились сутки/месяц? У нас сейчас очень сложная ситуация, срочно нужна сиделка для парализованной бабушки. Активно смотрим предложения, но цены космос, мы такое просто не потянем.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2820
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Нужна сиделка

Сообщение klonik » Сегодня, 16:40

Да, на постоянную основу сиделка с медицинским образованием это очень дорого, понимаю о чем вы говорите. В среднем, как мне сказали в прошлом году, нужно ориентироваться на шесть-восемь тысяч за сутки. Если на день, то сиделка для родственника обойдется тысяч в пять. С учетом того, что у меня зарплата меньше была, пришлось выкручиваться за счет соседей. Плюс в поликлинике могут помочь, сходите туда.
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