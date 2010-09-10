Нужна сиделка
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Нужна сиделка
Кто нанимал сиделку для лежачего больного, в какую сумму вам обходились сутки/месяц? У нас сейчас очень сложная ситуация, срочно нужна сиделка для парализованной бабушки. Активно смотрим предложения, но цены космос, мы такое просто не потянем.
Re: Нужна сиделка
Да, на постоянную основу сиделка с медицинским образованием это очень дорого, понимаю о чем вы говорите. В среднем, как мне сказали в прошлом году, нужно ориентироваться на шесть-восемь тысяч за сутки. Если на день, то сиделка для родственника обойдется тысяч в пять. С учетом того, что у меня зарплата меньше была, пришлось выкручиваться за счет соседей. Плюс в поликлинике могут помочь, сходите туда.
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