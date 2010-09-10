Ламинат

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ламинат

Сообщение zevc » Сегодня, 14:57

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планирую заменить старый линолеум на что-то более современное. Склоняюсь к ламинату, но слышала, что он боится влаги и может вздуваться. Это правда? И какой класс ламината лучше выбрать для квартиры, где живут двое взрослых и кошка?
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