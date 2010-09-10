Ламинат
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ламинат
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планирую заменить старый линолеум на что-то более современное. Склоняюсь к ламинату, но слышала, что он боится влаги и может вздуваться. Это правда? И какой класс ламината лучше выбрать для квартиры, где живут двое взрослых и кошка?
Re: Ламинат
Привет! Я тоже переживала насчет влагостойкости, когда выбирала ламинат. Но современные модели намного лучше старых версий! У нас уже 2 года лежит ламинат 33 класса, и никаких проблем, хотя есть и ребенок, и собака. Главное, выбрать качественный материал с хорошей защитой замков. Для квартиры с кошкой рекомендую 32-33 класс – он прослужит долго и выдержит когти питомца.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей