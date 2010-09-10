Сообщение zevc » Сегодня, 15:11

Здравствуйте, кто-нибудь недавно покупал датчик уровня воды? Может быть, вы мне подскажите в какую цену они могут обойтись? Просто нам нужно приобрести, и я вот думаю, насколько дорого может обойтись такой датчик.